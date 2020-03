US-amerikanische und chinesische Forschende haben jetzt Hinweise darauf gefunden, dass einige Patienten immer noch das Virus in sich tragen, auch wenn keine Symptome mehr da sind. Das bedeutet, dass sie auch länger andere Menschen anstecken können. Deshalb empfehlen die Forschenden auch nach Ende der Symptome noch zwei weitere Wochen Quarantäne.



Ihre Daten hat das Forschungsteam durch 16 Corona-Patienten aus einem Krankenhaus in Peking bekommen. Sie waren im Durchschnitt 35,5 Jahre alt. Die Hälfte der Patienten hatte noch das Virus in sich, nachdem sie keine Symptome mehr zeigten wie Fieber, Husten und Atemprobleme.



Wie verlässlich und sicher Studien zum neuartigen Coronavirus sind, ist schwer zu sagen. Weil die Forschenden ihre Ergebnisse so schnell wie möglich zur Verfügung stellen wollen, werden alle Studien veröffentlicht, ohne dass sie vorher von anderen Forschenden geprüft werden.