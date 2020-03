Welcher Grad an Abschottung wegen der Corona-Pandemie gerade sinnvoll ist, ist schwierig zu sagen. Forschende des Imperial-College in London haben simuliert, welche Maßnahme was bewirkt: Wenn das soziale Leben einfach weiter gehen würde, gäbe es im schlimmsten Fall in Großbritannien eine halbe Millionen Todesfälle in den nächsten zwei Jahren. In den USA wären es über zwei Millionen. Die Imperial-College-Forschenden schreiben, dass das Gesundheitssystem in der Spitze der Pandemie durch soziale Distanzierung um zwei Drittel entlastet werden würde und sich die prognostizierten Todesfälle sehr stark reduzieren würden.

Die Studienautoren und -autorinnen schreiben, dass die Unterdrückung der Epidemie durch soziale Distanzierung der beste Weg ist. Also: keine Partys, keine größeren Veranstaltungen und viel Home-Office. Das müsse aber mehr oder weniger durchgehalten werden, bis ein Impfstoff entwickelt ist, also zirka 18 Monate.

Die Forschenden wissen, dass so eine Isolation extreme wirtschaftlichen Kosten und soziale Einschränkungen bedeutet. Sie schreiben, die Beispiele China und Südkorea hätten gezeigt, dass es mit der Eindämmung des Virus auch schnell gehen könne - wobei die Langzeitentwicklung noch abzuwarten sei. Es bestehe auch die Möglichkeit, die strengen Distanz-Vorgaben zwischendurch zu lockern, aber nur, solange die Infektionszahlen niedrig bleiben.