Die Analysezeit lässt sich damit demnach von jetzt vier bis fünf Stunden auf zweieinhalb Stunden verringern. Ein schon erhältliches Analysegerät wird dabei mit neu entwickelten Testkartuschen ausgerüstet. Bosch teilte mit, der Schnelltest sei so weit automatisiert, dass kein spezialisiertes Laborpersonal nötig sei. Das Verfahren könne deshalb in Zukunft auch direkt in Arztpraxen eingesetzt werden. Der neue Test ist noch nicht zugelassen. Bosch rechnet damit, dass er in Deutschland ab April genutzt werden kann. Er habe eine Genauigkeit von über 95 Prozent.