Nach China ist Südkorea das Land mit den meisten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Aus Sicht einiger Menschen in Südkorea ist daran eine christliche Sekte Schuld.

In einer Petition forderten bisher rund eine Million den Staatschef, Moon Jae In, auf, die Sekte aufzulösen. In der Petition heißt es laut Präsidialamt, die unmoralische Lehre der Sekte sei die Ursache für mehr als 800 Infektionen und sieben Tote.

Die Behauptung steht wohl in Zusammenhang mit einer 61-jährigen Anhängerin der Kirche. Laut südkoreanischen Behörden hatte sie einen Virustest verweigert und war weiter zu Gottesdiensten gegangen. In der südlichen Millionen-Stadt Daegu soll sich deswegen das Virus ausgebreitet haben.

In Daegu sind inzwischen Schulen geschlossen, fast 30.000 Menschen stehen unter behördlicher Aufsicht. Auch knapp 10.000 Kirchen-Mitglieder sind in Quarantäne. Gestern hatte Moon für das ganze Land die höchste Seuchen-Alarmstufe ausgerufen. Allein heute gab es schon mehr als 230 Neuinfektionen - der stärkste Anstieg bisher.