USA erlauben Blutplasma-Therapie

In den USA hat die Regierung die Behandlung von Covid-19-Erkrankungen mit Blutplasma erlaubt.

Die Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA hat dafür eine Notfallgenehmigung erteilt. Sie erklärte, das Plasma von Genesenen könne bei der Corona-Therapie effektiv sein. Sie ist aber deutlich weniger euphorisch als US-Präsident Donald Trump. Der sprach im Weißen Haus von einem sehr historischen Durchbruch. Die Plasma-Therapie zeige eine "unglaubliche Erfolgsrate" und werde "zahllose Leben retten". Trump hatte in den letzten Tagen Druck auf die FDA gemacht und sie beschuldigt, die Einführung von Impfstoffen und Therapeutika gegen das Corona-Virus zu behindern.

Bei der sogenannten Blutplasma-Therapie bekommen die Patientin oder der Patient Plasma von Menschen, die nach einer Infektion Antikörper gebildet haben. Die Methode wurde in den USA schon gegen das Corona-Virus eingesetzt, aber nur im Rahmen von klinischen Tests und bei Patienten in besonders schlechtem Zustand. Wie effektiv sie im Kampf gegen das Coronavirus tatsächlich ist, ist in der Fachwelt umstritten.