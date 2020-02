Der Arzt Li Wenliang aus Wuhan hat das Corona-Virus quasi entdeckt. Jetzt ist der 34-jährige Mediziner selbst an der Lungenkrankheit gestorben.

Das sagt das Krankenhaus, in dem er arbeitet. Li hatte in der Klinik Kranke behandelt, die mit dem Corona-Virus infiziert waren.

Ende Dezember hatte er sieben Patienten mit einer unbekannten Lungenerkrankung untersucht, die alle zuvor auf einem lokalen Fischmarkt gewesen waren. Über die Fälle hatte er Kollegen in einer Gruppe bei einer Nachrichten-App informiert. Daraufhin wurden Li und andere aus der Gruppe von der Polizei verwarnt. Sie mussten schriftlich erklären, dass sie keine keine weiteren Informationen über den Ausbruch der Krankheit mehr verbreiten.

Die chinesische Regierung will Lis Tod jetzt untersuchen lassen. Sie hat nach eigenen Angaben ein Ermittler-Team nach Wuhan geschickt, um "Fragen des Volkes" zu beantworten. Der Fall hat sich rasant zum Thema Nummer eins in chinesischen Online-Foren entwickelt. Viele trauern um den Arzt, es gibt aber auch Forderungen, dass Whistleblower von Gesundheits-Notständen besser geschützt werden müssten. Manche stellen auch die Frage, ob Li tatsächlich am Corona-Virus gestorben ist.