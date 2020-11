In vielen Ländern gibt es inzwischen Corona-Warn-Apps. Aber oft werden sie von zu wenigen Menschen runtergeladen, und das mindert ihren Effekt.

Forschende aus der Schweiz haben sich die Download- und Nutzungs-Zahlen für solche Apps in mehreren Staaten angesehen, unter anderem in den USA, der Schweiz, Italien, Frankreich und Deutschland. Sie sagen: Im Sommer nutzten in allen analysierten Ländern weniger als 30 Prozent der Bevölkerung die App. Die Forschenden sagen, die Menschen seien oft nicht überzeugt, dass die App etwas bringt, oder sie hätten Bedenken wegen Datenschutz und digitaler Überwachung.

Damit gebe es aber ein Problem: Denn bei der Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infektionen können Apps nur dann wirksam werden, wenn genügend Leute sie nutzen. Aber solange die Wirkung der Apps und die Sicherheit in den Augen der Menschen nicht belegt ist, laden sie viele Menschen gar nicht erst runter.

Die Forschenden fordern deshalb, dass Regierungen mehr für das Vertrauen in die Corona-Warn-Apps tun und die Bevölkerung mehr an der Entwicklung von solchen technischen Lösungen beteiligen. Zum Beispiel indem man Kontroll-Institutionen einrichtet, in denen auch Menschen aus der Zivilgesellschaft vertreten sind, oder durch regelmäßige Meinungsumfragen.

Außerdem müsste regelmäßig überprüft werden, wie gut die Apps in Sachen Datenschutz sind. Und man könnte die Bevölkerung darüber informieren, dass Anbieter bestraft werden, wenn sie persönliche Daten missbrauchen.

In Deutschland haben laut Gesundheitsminister Jens Spahn bis Anfang November 22 Millionen Menschen die App installiert, 18 bis 20 Millionen Menschen nutzen sie tatsächlich. Mehr als zwei Millionen Laborergebnisse seien bislang über die App übermittelt worden.