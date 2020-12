Der Stress zu Hause ist ein anderer als der im Büro oder an der Uni.

Was wir aus dem ersten Lockdown kennen, belegt jetzt eine Studie vom Fraunhofer-Institut in Augsburg. Die Forscherinnen und Forscher haben Daten aus der ersten Homeoffice-Phase von mehr als 1.000 Menschen ausgewertet. Daraus geht hervor, dass viele zum Beispiel insgesamt weniger gearbeitet haben - dann aber auch mal sehr früh morgens oder spät abends. Daraus deutet sich schon eine weitere Erkenntnis der Forschenden an: Arbeit und Privatleben lassen sich wesentlich schlechter trennen, wenn alles von zu Hause aus läuft. Das kann zum Problem werden, weil insbesondere die Anforderungen im Privaten wegen der Pandemie gestiegen sind, wie die Studie zeigt: Viele Menschen machen sich zum Beispiel Sorgen um die Finanzen, erfahren aber aus dem eigenen Haushalt weniger Unterstützung, weil es den anderen ja genauso geht.

Zu den positiven Faktoren zählen die Forschenden, dass viele im Homeoffice inzwischen besser vertraut mit der Technik sind und das als zusätzlicher Stressfaktor wegfällt.