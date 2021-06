Zum Beispiel heißt die in Indien zuerst entdeckte, besonders ansteckende Mutante jetzt Delta. Die WHO will so verhindern, dass Länder oder Regionen mit bestimmten Virusvarianten in Verbindung gebracht und entsprechend Menschen diskriminiert werden. Also dass Menschen aus Asien, Brasilien oder Großbritannien mit dem Virus in Verbindung gebracht und dafür verantwortlich gemacht werden.

Nach dem neuen Schema heißt die zuerst in Großbritannien aufgetauchte Virusvariante Alpha, die in Südafrika entdeckte Beta und die in Brasilien bekannt gewordene Gamma.