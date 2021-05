In 12 Staaten sei bisher keine einzige Dosis angekommen. Darunter sind zum Beispiel Haiti und die afrikanischen Länder Tschad, Burkina Faso, Burundi, Eritrea und Tansania. Ganz Afrika verfügt nach Angaben der WHO nur über ein Prozent der weltweit verfügbaren Impfstoffe. Der Unicef-Koordinator des weltweiten Impfprogramms Covax, Gian Gandhi, warnte, dass dadurch neue Virusvarianten entstehen könnten. Er rief reichere Länder dazu auf, Impfdosen weiterzugeben. Zwar gebe es nach offiziellen Zahlen relativ wenige Coronainfektionen in Afrika. So wurden im Tschad bisher rund 4.800 Corona-Infektionen und 170 Todesfälle durch Covid-19 gemeldet. Gandhi geht aber davon aus, dass viele Fälle gar nicht erfasst werden.

Bisher gingen 54 Millionen Dosen an 121 Länder

Im Rahmen des Covax-Programms der Uno wurden bisher 54 Millionen Corona-Impfdosen an 121 Länder verteilt. Eigentlich sollten alle Länder Impfstoffe bekommen. Das klappt bisher aber nicht, weil es zu wenig Impfstoffe gibt, aber auch, weil es für manche Länder schwierig ist, sie ausreichend zu kühlen oder weil Regierungen sich nicht ausreichend bemüht haben. Die Situation hat sich zuletzt noch verschärft, weil Indien angesichts der katastrophalen Lage im eigenen Land einen Exportstopp für Corona-Impfdosen verhängt hat. Covax hatte beim indischen Serum-Institut einen großen Teil der benötigten Impfdosen bestellt. Bis Mai hätte das Institut laut Verträgen 110 Millionen Dosen an Covax liefern sollen.