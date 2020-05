Schon die Zwischenergebnisse der Heinsberg-Studie hatten für viel Aufsehen gesorgt. Nun hat das Wissenschafts-Team um den Bonner Virologen Hendrik Streeck seine Ergebnisse offiziell vorgestellt. Dafür wurden mehr als 900 Personen im Ort Gangelt in der Region Heinsberg untersucht. Der Ort war sehr früh und besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Ein Großteil der Infizierten hat sich dort vermutlich schlagartig über eine Karnevalsveranstaltung angesteckt. Das war andernorts so nicht der Fall, was die Schätzungen für ganz Deutschland schwierig macht.

Im Zentrum der Studie stehen das Ermitteln der Infektionsrate - also wie viele Menschen am Virus erkrankt sind oder erkrankt waren - und der Sterblichkeitsrate, also wie viel Prozent der Erkrankten an Covid-19 sterben.

Höhere Infektionsrate



Laut der Studie lag die Infektionsrate in Gangelt bei 15 Prozent. Zum Vergleich: Die offiziell gemeldeten Covid-19-Fälle ließen eine Infektionsrate von etwas über 3 Prozent vermuten.