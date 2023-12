Forschende haben einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt, den man einatmen kann.

Der Impfstoff wird in Form eines Puders verabreicht. Er enthält einen Teil des Coronavirus, der nicht infektiös ist, also nicht ansteckend.

Das Puder gelangt beim Einatmen in die Lunge. Dort löst der Impfstoff in den Schleimhäuten eine Immunreaktion aus. Die soll stark genug sein, um eine spätere Ansteckung mit SARS-CoV2 zu verhindern. Zumindest in Versuchen mit Mäusen, Hamstern und Menschenaffen hat das schon geklappt. Das berichtet ein Forschungsteam aus China im Fachjournal Nature. Ob sich die Ergebnisse auf den Menschen übertragen lassen, muss aber noch untersucht werden.

Der Puder-Impfstoff ist bei Raumtemperatur haltbar. Das ist ein Vorteil gegenüber bisherigen Impfstoffen.