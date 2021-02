Das klingt vielleicht erst mal seltsam, aber diese These vertreten drei Wissenschaftler in einem Fachartikel. Ihre Argumentationskette geht so: In den letzten hundert Jahren hat sich in der südchinesischen Provinz Yunnan das Klima so verändert, dass sich dort Wälder stärker ausgebreitet haben. Diese Wälder lockten weitere Fledermausarten in die Region. Die wiederum brachten rund 100 neue Arten von Coronaviren mit. Diese Vielfalt begünstigt wiederum die Entstehung weiterer neuer Coronaviren.

Genetische Untersuchungen weisen darauf hin, dass SARS-CoV-2-Viren ursprünglich zum ersten Mal bei Fledermäusen in der Provinz Yunnan aufgetreten sind. Fachleute vermuten, dass das Virus von Fledermäusen möglicherweise auf Schuppentiere übergesprungen ist, die dann später auf einem Wildtiermarkt in der Stadt Wuhan gehandelt wurden, wo sich wohl erstmals Menschen mit SARS-Cov-2 infizierten.

Weltweit tragen Fledermäuse geschätzt mehr als 3.000 verschiedene Coronaviren in sich. Die meisten davon können nicht ohne weiteres auf Menschen überspringen. Eine Mission der Weltgesundheitsorganisation untersucht in Wuhan die Ursprünge der Pandemie weiter.