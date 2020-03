Zum ersten Mal seit Bekanntwerden des neuartigen Coronavirus ist nachweislich ein Deutscher an den Folgen einer Infektion gestorben - und zwar in Ägypten.

Wie das Gesundheitsministerium in Kairo mitteilte, war der 60-Jährige vor einer Woche eingereist. Später wurde er mit Fieber in ein Krankenhaus in Hurghada eingeliefert. Dort sei er positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden. Es ist auch der erste bekannte Todesfall durch die Lungenkrankheit Covid-19 in Afrika.

Weitere Infektionsfälle in Deutschland

In Deutschland ist bisher kein Patient an den Folgen einer Infektion gestorben. Die Zahl der bestätigten Ansteckungen hierzulande ist laut Robert-Koch-Institut weiter gestiegen. Die Angaben der Bundesbehörde können von Meldungen aus den Bundesländern abweichen, solange diese bei Erstellung der Statistik noch nicht berücksichtigt wurden. Eine weltweite Übersicht liefert die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore.

Absage von Events mit mehr als 1000 Teilnehmern?

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland empfiehlt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, größere Veranstaltung abzusagen - und zwar mit mehr als 1000 Teilnehmern. Davon betroffen sein könnten nach Einschätzung des Ministers neben Messen unter anderem Spiele der Fußball-Bundesliga und größere Konzerte. Für kleinere Veranstaltungen habe das Robert-Koch-Institut Empfehlungen entwickelt.

Spahn hat der Deutschen Presse-Agentur gesagt, dass größere Events aus seiner Sicht zu zaghaft abgesagt werden. Der Gesundheitsminister betonte, je langsamer sich das Virus verbreite, desto besser könnte das Gesundheitssystem damit umgehen. Spahn forderte auch jeden einzelnen Bürger auf abzuwägen, worauf man im eigenen Alltag verzichten könne - zum Beispiel Clubbesuche, Vereinssitzungen oder auch Geburtstagsfeiern in der Familie.