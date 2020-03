Eine Organisation aus Großbritannien will zusammen mit Forschenden daran arbeiten, Hunde auf das Coronavirus zu trainieren. Innerhalb von sechs Wochen sollen die Tiere lernen, Covid-19 bei Menschen zu erkennen. Die Hunde könnten dann Alarm schlagen, wenn ein Mensch die Lungenkrankheit hat.

In anderen Fällen haben Hunde schon bewiesen, dass sie Krankheiten beim Menschen erschnüffeln können – gut, wenn auch nicht zu hundert Prozent zuverlässig. In Studien wurden Hunde auf das Erkennen von Harnwegserkrankungen und Durchfallbakterien trainiert, andere schlagen bei Krebs oder einem niedrigen Blutzuckerspiegel bei Diabetikern an.

Forschende gehen davon aus, dass bestimmte Krankheiten den Geruch eines Menschen verändern. Hunde können das im Gegensatz zu Menschen riechen – ihr Geruchssinn ist viele tausendmal feiner.