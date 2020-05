Betrüger nutzen offenbar die Angst vor dem Coronavirus, um in Afrika Geschäfte zu machen - mit wirkungslosen oder sogar schädlichen Tabletten.

Wie Forschende, unter anderem von der Uni Tübingen in einem Fachmagazin schreiben, sind in mehreren Ländern gefälschte Medikamente aufgetaucht, zum Beispiel in Kamerun und im Kongo. Die Tabletten sollten eigentlich den Anti-Malaria-Wirkstoff Chloroquin enthalten, hatten laut Studie aber entweder zu wenig Wirkstoff oder sie enthielten ein völlig anderes Mittel, etwa gegen Schmerzen, oder ein Antibiotikum.

Es gibt seit Wochen Berichte, wonach das Malariamittel Chloroquin auch bei einer Covid-19-Erkrankung helfen soll. Das ist allerdings nicht nachgewiesen. Gleichzeitig hat das Medikament mögliche schwere Nebenwirkungen.