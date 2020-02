Besonders gefährlich scheint es für ältere Männer zu sein. Die chinesischen Behörden haben festgestellt, dass bei Männern 2,8 Prozent der Infektionen tödlich enden, bei Frauen nur 1,7 Prozent. Die New York Times hat Forschende gefragt, warum das so ist. Sie sagen, dass das Immunsystem von Frauen widerstandsfähiger ist - möglicherweise, um ihrem Nachwuchs einen Überlebensvorteil zu bieten. Außerdem haben Frauen gleich zwei X-Chromosome mit Erbgut, das offenbar das Immunsystem beeinflusst. Die Kehrseite ist demnach, dass Frauen durch ihr starkes Immunsystem auch empfänglicher für Autoimmun-Krankheiten sind. Dabei überdreht das Immunsystem und greift körpereigene Organe und Gewebe an.

Aber auch der Lebensstil könnte eine Rolle spielen: In China raucht mehr als die Hälfte der Männer und sie haben häufiger Diabetes und Bluthochdruck als Frauen. Das erhöht das Risiko für Komplikationen nach einer Coronavirus-Infektion. Außerdem waschen sich Männer in China offenbar seltener die Hände als Frauen.