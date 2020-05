Das Ergebnis: In armen und benachteiligten Regionen sterben doppelt so viele Menschen an den Folgen einer Infektion wie in besseren Gegenden.

Die Behörde hat rund 20.000 Covid-19-Todesfälle zwischen dem 1. März und dem 17. April untersucht. In besonders benachteiligten Gegenden starben demnach im Schnitt 55 Menschen pro 100.000 Einwohner. In den priviligiertesten waren es 25.

Als benachteiligt gelten Regionen mit überdurchschnittlich viel Arbeitslosigkeit und Kriminalität, in denen auch der Zugang zur Gesundheitsversorgung eingeschränkt ist. Die Sterblichkeitsrate sei in diesen Gebieten auch normalerweise höher als wonanders, heißt es. Aber Corona scheine das noch zu verstärken.