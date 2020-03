Regierung schickt Busse für fliehende Tagelöhner

Auch in Indien hat die Regierung wegen der Ausbreitung des Corona-Virus eine Ausgangssperre verhängt, für drei Wochen.

Für Millionen Tagelöhner bedeutet das: Sie verdienen nichts mehr und können sich nicht einmal mehr ernähren. Tausende Menschen in der Hauptstadt Delhi haben sich deshalb nicht an die Ausgangssperre gehalten, sondern versucht, zu Fuß in ihre Heimatdörfer zu gelangen. Viele strandeten an den Rändern von Delhi.

Die Regierung des Bundesstaates Uttar Pradesh hat deshalb etwa 1000 Busse und Kleinbusse losgeschickt, um die Menschen aufzusammeln und in ihre Heimatregionen zu bringen. Es würden auch medizinische Teams geschickt. Ein Regierungsbeamter rief die Menschen dazu auf, zu bleiben, wo sie sind.

Ein Maler sagte Reportern der Nachrichtenagentur AP, dass er mit seiner Frau und seinen zwei kleinen Kindern aufgebrochen sei. 650 Kilometer seien es bis in seine Heimatstadt Gorakhpur. Sie hätten genug Geld, um für vier bis fünf Tage Essen zu kaufen, länger nicht.

In Indien gibt es bisher erst knapp 900 bestätigte Corona-Infektionen. Allerdings gilt es als sicher, dass das nur daran liegt, dass dort bisher nicht umfassend getestet wird und dass das Virus in Wahrheit sich schon deutlich weiter ausgebreitet hat. Indien hat fast 1,4 Milliarden Einwohner. Viele leben dicht gedrängt in ärmlichen Verhältnissen und haben keinen Zugang zu sauberem Wasser.

Im Bundesstaat Punjab im Nordwesten des Landes wurden jetzt 15 bis 20 Dörfer abgeriegelt. Dort war nach einem Bericht der "Times of India" in den vergangenen Tagen ein prominenter Sikh-Prediger unterwegs gewesen und hatte Menschenmassen angezogen. Der Guru war vorher aus Italien und Deutschland wiedergekommen und soll sich nicht an die verordnete Zeit zur Selbstisolation gehalten haben. Kurz danach ist er an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, die durch das Corona-Virus ausgelöst werden kann.