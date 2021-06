Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio fällt dieses Mal eine Tradition aus: Die Teilnehmer bekommen keine Kondome geschenkt. Seit 1988 ist das mittlerweile Standard bei Olympia.

Die Organisatoren teilten aber mit, dass sie dieses Mal keine im Olympischen Dorf austeilen. Das soll eine Vorsichtsmaßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus sein. Stattdessen bekommen die Sportlerinnen und Sportler die 160.000 eingeplanten Kondome bei der Abreise aus Japan.

Die Mannschaften müssen im Olympischen Dorf strenge Regeln einhalten. Zum Beispiel sollen sie physische Kontakte so gut es geht vermeiden. Wer sich nicht daran hält, muss mit Geldstraßen oder auch einer Disqualifikation rechnen. Die Olympischen Spiele in Tokio sollen am 23. Juli eröffnet werden.