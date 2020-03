Antworten darauf könnte auch das Abwasser liefern. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg ist es niederländischen Forschenden so gelungen, das Corona-Virus in der Stadt Amersfoort nachzuweisen, noch bevor die ersten Fälle gemeldet wurden. Das Virus werde häufig mit dem Stuhl von Infizierten ausgeschieden. Das Abwasser könnte also als Frühwarnsystem dienen. Je mehr Viren, desto höher die Infektionsrate, meinen die Forschenden. Bei anderen Krankheiten wie Polio oder antibiotika-resistenten Keimen wird die Methode der Abwasserüberwachung schon genutzt.

Auch andere Forschende sind schon auf die Idee mit dem Abwasser gekommen. Chinesische und britische Forschende berichten in einem Fachmagazin, dass sie einen Schnelltest auf Corona-Viren im Abwasser entwickelt haben.