Masken, Handschuhe und andere Schutzausrüstung helfen gegen das Coronavirus. Aber sie verschmutzen auch Straßen, Meere, Seen und Flüsse.

Die Aktivistengruppe OceansAsia sagt, dass es bis zu 450 Jahre dauern kann, bis sich etwa Masken zersetzt haben. Laut dem Bericht der Gruppe sollen alleine im letzten Jahr knapp 1,6 Milliarden Masken im Meer gelandet sein.

Im Norden Kaliforniens gehen Umweltaktivistinnen und -aktivsten das Problem an der Küste an. Weil an den Stränden viel weggeworfene Schutzausrüstung rumliegt, dokumentieren Freiwillige jetzt, was sie an Müll einsammeln. So wollen sie heraus finden, wie viel wirklich im Ozean landet.

Eine Tierschutzgruppe, sagt, dass Tiere sich in der Schutzausrüstung verfangen oder sie für Nahrung halten könnten. Sie schlägt deshalb vor, dass die Schlaufen von Masken abgeschnitten werden sollen, bevor sie weggeworfen werden.