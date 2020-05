Dabei wird per Bluttest untersucht, ob jemand schon mit dem Coronavirus infiziert war. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat am Montag (04.05.2020) mit Roche vereinbart, dass das Unternehmen noch diesen Monat drei Millionen Tests liefert, danach sollen es pro Monat fünf Millionen Tests sein.

Ein Sprecher von Roche sagte, der Antikörper-Test sei nichts für den Hausgebrauch - man benötige bestimmte Geräte dafür. Die Tests werden in Deutschland hergestellt, im bayerischen Penzberg. Roche will in den Standort mehr als 400 Millionen Euro investieren - für die Test und weitere Forschung und Entwicklung.