Ein Spray mit winzig kleinen Antikörpern könnte gegen schwere Verläufe von Covid-19 schützen.

Forschende berichten im Fachmagazin Science Advances von ersten Tests mit Goldhamstern: Die Inhalation einer geringen Dosis solcher Nanobodies senkte die Viruslast in den Atemwegen und Lungen der Tiere deutlich und verhinderte schwere Entzündungen.

Genutzt werden dabei winzige Fragmente von Antikörpern. Sie funktionieren ähnlich wie die echten Antikörper, sind aber viermal kleiner, günstiger herzustellen und außerdem haltbarer. Außerdem sind die Nanobodies deutlich effizienter, weil sie über ein Nasenspray oder einen Inhalator direkt in die Atemwege gelangen. Antikörper werden dagegen in die Blutbahn injiziert. Damit sie überhaupt in die Lunge gelangen, müssen sie hoch dosiert gegeben werden.

Bevor das neue Mittel in klinischen Studien an Menschen getestet werden kann, muss seine Wirkung und Dosierung aber noch weiter untersucht werden.

Bisher gibt es noch kein wirksames Gegenmittel gegen schwere Verläufe von Covid-19, außer eine Impfung. Das antivirale Mittel Remdesivir kann die Vermehrung des Coronavirus hemmen, es wirkt aber oft nur vorübergehend und im Anfangsstadium der Infektion.