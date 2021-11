Forschende aus Indien haben untersucht, wie sich Luft in einer engen Toilette verhält, also einem Raum, den fast alle mal besuchen, sei es im Büro, unterwegs oder zuhause. Dabei stellten sie fest, dass ein Teil der Luft in einer bestimmten Zone zirkuliert, ohne dass sie ausgetauscht wird.

Luft wird nicht gleichmäßig ausgetauscht

Aerosole mit dem Virus hielten sich dort bis zu zehn Mal länger. Solche Zonen gab es auch in Räumen mit Klimaanlagen oder Ventilatoren oder wenn die Fenster offen waren. Sie lagen meistens in den Ecken oder rund um Möbel, manchmal bildeten sie sich aber auch direkt am Fenster oder an der Lüftungsanlage.



Die Forschenden sagen deshalb: Es reicht nicht, nur darauf zu achten, wie viel Luft insgesamt ausgetauscht wird. Stattdessen sei es wichtig, im ganzen Raum die Luft auszutauschen. Dafür müssten Ventilatoren und Lüftungsgeräte so aufgestellt werden, dass sie wirklich jede Ecke erreichen.