In Deutschland wird es keine Pflicht geben, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. In Spanien offiziell auch nicht:

Aber Gesundheitsminister Salvador Illa kündigte an, dass alle, die sich nicht impfen lassen, in ein Register eingetragen werden. Spanien will alle Bewohnerinnen und Bewohner des Landes anschreiben und einen Termin anbieten. Offiziell ist Impfen freiwillig, aber wer den Termin verstreichen lässt, kommt in das Register. Der spanische Gesundheitsminister sagte, dass die Liste nicht öffentlich gemacht wird, aber mit den anderen EU-Ländern ausgetauscht wird.

Spanien ist in Europa besonders hart von der Corona-Pandemie betroffen. Nach aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums sind bisher mehr als 50.000 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.