Ein Corona-Test, der einem in wenigen Minuten ein zuverlässiges Ergebnis anzeigt und dabei auch noch Rückschlüsse zulässt, wie hoch die Viruskonzentration ist - daran arbeitet ein Team der Universität von Kalifornien in San Francisco.

Dabei scheinen die Forscherinnen und Forscher ihrem Ziel ein gutes Stück näher gekommen zu sein. Im Fachblatt "Cell" haben sie den Nachweis ihrer neuen Methode veröffentlicht. Der Test funktioniert mithilfe eines Instruments aus der Gentechnik - und mit einer Handykamera.

Für die Versuche wurden Wattestäbchen direkt mit SARS-CoV-2 betupft. Danach wurde die Probe in einem kleinen kastenförmigen Testgerät mit einem Enzym in Verbindung gebracht, das wie eine Genschere funktioniert: Es bindet sich an die RNA des Virus und schneidet sie heraus. Das erzeugt eine leichte Fluoreszenz. Die wiederum konnten die Forschenden mit einer herkömmlichen Handykamera nachweisen und sichtbar machen. Die Stärke des fluoreszierenden Scheins gibt Auskunft über die Konzentration an Virus.