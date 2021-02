Dass es im Sommer eher weniger Corona-Infektionen gibt, im Herbst und Winter dafür umso mehr, könnte auch am Wetter liegen – diese Vermutung gibt es ja schon länger.

Forschende aus Zypern haben den Einfluss der Wetterbedingungen auf die Verbreitung des Corona-Virus jetzt bestätigt. Und sie sagen: Dieser Faktor wurde bisher unterschätzt.

In ihrer Studie schreiben sie, dass Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Windgeschwindigkeit bestimmen, wie hoch die Viruskonzentration in Speicheltröpfchen ist, wie lange sie sich in der Luft halten und wie weit sie sich ausbreiten können. Demnach sind hohe Temperaturen im Sommer für die Übertragung des Virus eher schlecht, weil die Tröpfchen schneller verdampfen. Wenn es aber länger feucht und windig ist, fliegen die Tröpfchen mit den Viren ungehindert weiter. Dann können sie auch Menschen infizieren, die mehrere Meter entfernt sind.

Kaum Effekt bei kurzfristigem Wetterwechsel

Die Forschenden sagen, im Rückblick hätte man mit diesem Wissen auch die starken Anstiege bei den Infektionen im Frühling und im Herbst 2020 vorhersagen können. Das zeigen sie in ihrer Studie am Beispiel von Paris, New York und Rio de Janeiro.



Laut den Forschenden machen sich besonders mehrwöchige Wetterumschwünge von hohen zu niedrigen Temperaturen und von geringer zu hoher Luftfeuchtigkeit bei den Infektionszahlen bemerkbar – etwa beim Übergang vom Sommer auf Herbst. Ein kurzfristiger Wetterwechsel, also etwa zwei Tage Regen im Sommer hat dagegen kaum einen Effekt.

Die Forschenden haben deshalb auch das klassische Modell, mit dem der Pandemieverlauf berechnet und vorhergesagt wird, erweitert. Und zwar um einen Index, der auch Luftfeuchtigkeit und -temperatur sowie die Windgeschwindigkeit berücksichtigt.