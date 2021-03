Die Unikliniken in Deutschland können offenbar erfolgreicher Covid-19-Patientinnen und Patienten behandeln.

Eine Forschungsgruppe der Universität Erlangen kommt in einer Studie zu dem Ergebnis, dass die Sterberate in den 14 deutschen Uni-Kliniken bei Covid-19-Erkrankten im Laufe des letzten Jahres gesunken ist. In den Monaten Januar bis April lag sie bei mehr als 20 Prozent. Zwischen Mai und September starben noch etwa 13 Prozent aller Covid-19-Erkrankten. Für ihre Studie haben die Forschenden die Krankenhausaufenthalte von 1.318 Covid-19-Patienten untersucht.

Das Forschungsteam sagt, dass der Rückgang damit erklärt werden könnte, dass die Behandlungsmöglichkeiten besser wurden. Und, dass das Klinikpersonal im Umgang mit dem Corona-Virus mehr Erfahrung bekommen hat.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen Beobachtungen aus dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.