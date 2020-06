Wie die Forschenden im Fachjournal PNAS schreiben, haben sie sich die Infektionszahlen mit und ohne Maskenpflicht angeschaut - in den drei Pandemie-Zentren Wuhan, Italien und New York. In Wuhan war es schwierig, die Effekte der Maskenpflicht von anderen Corona-Einschränkungen zu unterscheiden, weil alles gleichzeitig angeordnet wurde. In New York und in Italien sehen die Forschenden dagegen einen klaren Effekt in der Corona-Statistik, nachdem eine Maskenpflicht eingeführt wurde. So gingen etwa die Infektionszahlen in New York stärker runter als im Rest der USA, wo es keine Maskenpflicht gab.

Die Forschenden schließen aus ihrer Studie, dass andere Dinge wie Social Distancing zwar auch helfen, die Ansteckungsrate zu verringern - die Gesichtsmaske aber am stärksten. Das könnte daran liegen, dass Sars-CoV-2 außer in Tröpfchen wohl insbesondere über Aerosole übertragen wird.