Und das war manchmal anstrengend, weil man doch ganz gern auch was mit anderen Leuten macht. Forschende von der Uni Oxford haben überlegt, wie das möglich wäre, ohne dabei den Infektionsschutz zu vernachlässigen. Sie haben drei Modelle durchgerechnet:

In allen Modellen isoliert man sich nicht allein oder mit seiner Hausgemeinschaft, sondern in größeren Gruppen, die dann voneinander strikt Abstand halten. Also beispielsweise nur Leute in der selben Altersgruppe, war eine Strategie. Oder nur mit Menschen, zu denen man eine feste Bindung hat, also Familie und Freunde. Alle Modelle waren rein rechnerisch beim Infektionsschutz effektiver, als das allgemeine Social Distancing. Die Wissenschaftler sagen, ihre Gruppen-Isolation hätte zu 30 Prozent weniger Infektionen geführt.

Sie vermuten nämlich, dass man das Social Distancing in einer bewusst gewählten Gruppe eher einhält, und es drüber hinaus dann weniger externe Kontakte gibt.