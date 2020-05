Die zivile Ehe für alle: In Costa Rica ist sie ab sofort möglich.

In dem Land ist die erste offiziell anerkannte Ehe eines gleichgeschlechtlichen Paares Mittelamerikas geschlossen worden. Die Hochzeit zwischen zwei Frauen wurde live im staatlichen Fernsehen übertragen. Vorher gab es eine dreistündige Sendung samt Countdown.

Das Verfassungsgericht des Landes hatte die gleichgeschlechtliche Ehe vor fast zwei Jahren für legal erklärt. Dann gab es noch eine Frist von 18 Monaten bis das entsprechende Gesetz tatsächlich galt.

Staatspräsident Carlos Alvarado sagte in einer Ansprache an die Nation, dies sei ein bedeutender sozialer und kultureller Wandel. Dank eines Jahrzehnte langen Kampfes erkenne das Land jetzt die Rechte an, die die LGBTIQ-Gemeinde schon immer verdient habe.