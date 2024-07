Wie stark soll die Regierung LGBTQ-Aktivitäten im Land unterstützen?

Um die Frage gibt es in Costa Rica Streit. Präsident Rodrigo Chavez hat jetzt die Kulturministerin des Landes gefeuert - und auch den Regierungsfunktionär für soziale Inklusion. Der Präsident sagt, dass beide die LGBTQ-Agenda zu sehr unterstützt haben. Dabei geht es um die Anerkennung verschiedener sexueller Identitäten und Orientierungen. Außerdem widerief Chavez ein erst gerade veröffentlichtes Regierungsdekret, dass den Pride-Marsch des Landes als kulturelles Interesse des Staats definiert.

Ein Sprecher der Pride-Marsch-Organisatoren kritisiert die Entscheidung. In der Zeitung "Nacion" wirft er dem Präsidenten vor, sich wie ein Diktator zu verhalten.

Bei der jährlichen Pride-Parade wird in vielen Städten weltweit für die soziale Akzeptanz vom Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trangendern und Queeren geworben. Jetzt am Wochenende gab es solche Paraden unter anderem in Costa Rica, aber auch in den USA und in der Türkei.