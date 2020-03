Bayern will das Kontaktverbot nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nicht umsetzen. Dort soll es offenbar bei den Ausgangsbeschränkungen bleiben, die auch das Saarland und heute auch Sachsen verhängt haben. In diesen Ländern darf man seine Wohnung nur noch aus triftigen Gründen verlassen, etwa zum Einkaufen oder um zur Arbeit zu kommen. Auch Sport draußen ist erlaubt. Man darf aber nur an die frische Luft mit Menschen, die im selben Haus oder derselben Wohnung leben. NRW-Ministerpräsident Laschet äußerte sich skeptisch . Laschet sagte, er halte Kontaktverbote für zielführender. Nicht das Verlassen der Wohnung sei die unmittelbare Gefahr, sondern der nahe Kontakt.

Merkel in häuslicher Quarantäne

Merkel musste nach ihrer Pressekonferenz in häusliche Quarantäne. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, die Kanzlerin habe am Abend erfahren, dass ein Arzt, mit dem sie am Freitag Kontakt hatte, mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet wurde.