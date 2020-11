Um Covid-19 besser zu verstehen, sollte man einen sehr genauen Blick auf die Schleimhäute werfen.

Das empfehlen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Buffalo in ihrem Fachartikel im Magazin "Frontiers in Immunology". Sie argumentieren: In den Schleimhäuten von Mund und Nase - also dort, wo das Virus ankommt - sitzt eine wesentliche Komponente des Immunsystems. Und dieser Teil arbeitet in geschätzt mehr als der Hälfte der Infektionsfälle so gut, dass die Menschen keine oder nur moderate Symptome bekommen.

Schleimschicht blockt Infektionen ab

Deshalb, so sagen die Forschenden, sollte in Studien untersucht werden, wie diese erste Immunantwort in den Schleimhäuten auf Sars-CoV-2 abläuft. Langfristig wäre möglicherweise die Entwicklung eines Impfstoffs denkbar, der sich auf die Immunantwort in den Schleimhäuten konzentriert.