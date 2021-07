In Australien hat sich Premierminister Scott Morrison in den Streit zwischen einen Pub und der Arzneimittelbehörde eingeschaltet.

Er verteidigte die Aktion der Bar in Melbourne - die gibt jeder Person einen Drink aus, wenn sie oder er den Nachweis einer Impfung gegen das Corona-Virus vorzeigt. Die Arzneimittelbehörde kritisierte das. Denn die Regeln verbieten es in Australien Menschen mit Alkohol oder Tabak dazu zu bekommen, dass sie Arzneimittel nehmen. Australiens Premierminister ist allerdings anderer Meinung. Er will jetzt mit der Behörde reden, um sie umzustimmen.

Australien steht im Vergleich zu anderen Nationen in der Corona-Pandemie gut da. Allerdings sind erst neun Prozent im Land vollständig geimpft. Viele haben Vorbehalte, außerdem gab es Lieferprobleme bei den Impfdosen.