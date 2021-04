Vielleicht könnten sie um ein Medikament erweitert werden. In der Fachzeitschrift The Lancet berichtet ein Forschungsteam der Uni Oxford von seinen klinischen Versuchen mit einem Asthmaspray. Asthmatiker galten am Anfang der Pandemie als Risikogruppe - tatsächlich landen sie aber seltener wegen Covid-19 im Krankenhaus als andere. Das Team wollte klären, ob das an Kortison-haltigen Asthmasprays liegen könnte, die diese Gruppe oft nutzt.

Budesonid hemmt Entzündungen

Für ihre Studie, die von zahlreichen Pharma-Unternehmen unterstützt wurde, rekrutierten die Forschenden rund 150 Covid-19-Patienten, bei denen die Symptome gerade erst angefangen hatten. Eine Hälfte bekam die Standardtherapie, die andere sollte zweimal täglich das verbreitete Astmaspray Budesonid verwenden. Ergebnis: Innerhalb von vier Wochen musste die Asthma-Gruppe deutlich seltener ins Krankenhaus - ihr Risiko für eine Einlieferung war im Vergleich zehnmal geringer. Das Spray könnte helfen, weil es Entzündungen hemmt und die Immunreaktion des Körpers abschwächt. Bisher wird schon ein anderes Glucocortikoid bei Covid-19-Erkrankten eingesetzt, aber eher später im Krankheitsverlauf.