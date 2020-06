Innovative Textilien können Coronaviren inaktivieren und innerhalb von ein paar Stunden fast verschwinden lassen. Das haben Forschende der Freien Universität Berlin herausgefunden. Die Gruppe untersuchte Masken, deren Textiloberfläche stark positiv geladen ist. Viren sind negativ geladen. Durch die unterschiedlichen Ladungen werden die Krankheitserreger zerstört.

Wie wichtig Masken sind, dafür liefert gerade auch eine US-amerikanische Studie Hinweise. Das Team hat die Einführung der Maskenpflicht in drei Pandemiezentren untersucht, in New York, Wuhan und in Italien. Durch das verpflichtende Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung sei die Ausbreitung stark verlangsamt worden, der Effekt sei noch stärker als beim Social Distancing. Das Team sagt aber auch, dass es teilweise schwierig ist, die Effekte der einzelnen Maßnahmen zu bewerten. Denn oft wurde vieles gleichzeitig angeordnet.