Fast jeder oder jede hatte schon irgendwie Kontakt mit dem Coronavirus - wer geimpft ist oder nicht, spielt deshalb keine Rolle mehr.

Aber: Falls mal wieder eine Pandemie kommt, wollen Medizinerinnen und Mediziner wissen, was sie tun können für eine möglichst hohe Impfbereitschaft.

US-Forschende haben fast 900 Elternteile befragt, deren Kinder noch nicht gegen Covid-19 geimpft waren, welche Botschaft sie überzeugen würde, ihre Kinder impfen zu lassen. Die Forschenden haben drei Werbe-Texte ausprobiert. In dem einen wurde im Kern gesagt: Der Hausarzt/die Hausärztin versichert, dass die Impfung gut verträglich ist. Diese Botschaft hat die Eltern kaum überzeugt. Mehr Wirkung zeigte das Szenario, dass die Ärzte sagen, dass die Impfung sicher und gut getestet ist - auch an Kindern. Am wirkungsvollsten war aber die Botschaft: Andere Eltern, Leuten denen du vertraust, haben ihre Kinder impfen lassen. Denn sie sind zu dem Schluss gekommen: Das ist der beste Schutz.

Eine Kombination der letzten beiden Botschaften überzeugte der Studie zufolge sogar einige Eltern, die selbst nicht geimpft waren.