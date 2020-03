In Algaida im Zentrum Mallorcas rückten Beamte mit zwei Streifenwagen an und ließen zunächst die Sirenen erklingen. Dann stimmten sie auf der Straße das bekannte Volkslied "En Joan petit" an - samt Gitarrenbegleitung, Tanz und Klatschen. Die Dorfbewohner standen an ihren Fenstern und sangen begeistert mit.