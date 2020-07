Erfolge mit Impfstoff an der Uni Oxford

Es klingt vielversprechend: Ein Coronaimpfstoff von der Uni Oxford scheint eine Immunantwort hervorzurufen. Ob sie stark genug ist, das ist aber noch unklar.

Der Impfstoff besteht aus einem genetisch veränderten Virus, der Covid-19 in Schimpansen auslöst. Die Forschenden haben ihn bis jetzt an 1000 Personen getestet. Diese scheinen eine Immunantwort zu zeigen, das schreibt das Forschungsteam im Fachmagazin The Lancet. Laut den Wissenschaftlern hatten aber 70 Prozent der Studienteilnehmenden Kopfschmerzen und waren erschöpft. Etwas Ernstes habe aber niemand gezeigt. Durch den Impfstoff haben die Probandinnen und Probanden anscheinend spezifische Antikörper gegen das Virus gebildet und auch T-Zellen, die zerstören infizierte Körperzellen. Die meisten wirksamen Impfstoffe haben beides, Antikörper und T-Zellen.

Ob der Impfstoff ausreichend schützt, ist noch unklar. Also, ob man durch ihn gar nicht krank wird oder die Symptome nur milder verlaufen. Deshalb müssen noch weitere Tests durchgeführt werden. Das passiert jetzt in größeren Studien, unter anderem in den USA, Brasilien und Südafrika.