In vielen Laboren weltweit wird an Medikamenten gegen Covid-19 gearbeitet.

In Frankfurt am Main haben Forschende aus der Biochemie und Virologie jetzt mögliche Ansatzpunkte identifiziert. Erste Erkenntnisse habe sie im Fachmagazin Nature veröffentlicht - allerdings wurde der Artikel noch nicht gründlich geprüft.

Die Forschenden der Goethe-Universität und der Uniklinik haben in Zellkulturen mehrere Wirkstoffe getestet und einige haben demnach die Vermehrung des Virus verlangsamt oder gestoppt. Darunter waren auch Wirkstoffe, die schon in zugelassenen Medikamenten vorkommen - wie Ribavirin, das gegen Hepatitis C eingesetzt wird.

Ob die Mittel tatsächlich helfen können, werden erst Untersuchungen an Menschen zeigen. Einige solcher klinischen Studien werden den Forschenden zufolge schon vorbereitet - unter anderem bei Unternehmen in den USA und Kanada.