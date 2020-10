Feinstaub könnte Corona tödlicher machen

Die Coronavirus-Krankheit Covid-19 geht auf die Lunge und das Herz-Kreislauf-System.

Forschende aus Deutschland, unter anderem vom Max-Planck-Institut für Chemie und der Uni in Mainz und der Berliner Charité, schreiben in einem Fachmagazin, dass Covid-19 dort schädlicher sein könnte, wo es auch viel Feinstaub in der Luft gibt. Denn: Auch Feinstaub greift die Lunge und das Herz-Kreislauf-System an. Und wenn dann noch Covid-19 dazu kommt, endet die Krankheit möglicherweise eher tödlich.

Die Forschenden haben Daten aus den USA und China ausgewertet und machen damit auch Schätzungen für den Rest der Welt. Sie vermuten, dass die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu sterben, wegen der Luftverschmutzung in Ostasien um 27 Prozent höher ist, in Europa um 19 Prozent und in Nordamerika um 17 Prozent. Die Forschenden fordern, etwas gegen Feinstaub in der Luft zu unternehmen.