In einem Offenen Brief fordern sie Regierungen und internationale Partner auf, dafür eine Garantie zu geben. Ein künftiger Impfstoff dürfte nicht patentiert werden und auch die Forschungsergebnisse müssten geteilt werden. Der Appell, der unter anderen von den Präsidenten Südafrikas, des Senegal und Ghanas und von Pakistans Regierungschef unterzeichnet ist, richtet sich vor allem an die Weltgesundheitsorganisation.

Auch die Entwicklungsorganisation Oxfam forderte vor der WHO, Impfstoffe und Medikamente patentfrei für alle Menschen und Länder verfügbar zu machen.