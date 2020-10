Auf welchem Weg man sich mit Corona-Virus infizieren kann ist inzwischen einigermaßen klar. Was man aber noch nicht weiß: mit wie vielen Viren muss man in Kontakt kommen, um sich tatsächlich zu anzustecken?

Weil es unmöglich ist, das im Nachhinein - also bei schon infizierten Menschen - exakt festzustellen, wollen Forschende aus Großbritannien nun zum ersten Mal Freiwillige gezielt mit dem Corona-Virus anstecken. An der Studie sollen nur junge, gesunde Testpersonen zwischen 18 und 30 Jahren teilnehmen, die keine Vorerkrankungen wie Herzprobleme, Diabetes oder Fettleibigkeit haben. In einer ersten Phase wollen die Forschenden erstmal die kleinste Virusmenge feststellen, die für eine Ansteckung nötig ist. Nach der Infektion soll genau beobachtet werden, wie das Immunsystem reagiert. Die Forschenden hoffen, dass die Ergebnisse der Studie in Zukunft bei der Entwicklung von Impfstoffen und Therapien gegen Covid-19 helfen.

Die Studie soll Anfang nächsten Jahres starten, aktuell werden noch Probandinnen und Probanden gesucht. Die Forschenden betonen, dass die Sicherheit der Testpersonen oberste Priorität hat, räumen aber auch ein, dass es immer Risiken gibt. An der Studie sind das Imperial College in London, aber auch die britische Regierung, ein Unternehmen und eine Klinik beteiligt.