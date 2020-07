Hohes Alter, hohes Sterberisiko

Ältere Menschen und besonders diejenigen mit Vorerkrankungen haben auch ein höheres Risiko an Covid-19 zu sterben.

Das bestätigt jetzt zum ersten Mal eine großangelegte Studie für Deutschland. Forschende unter anderem der TU Berlin haben dafür Daten von 10.000 Covid-19-Erkrankten analysiert, die in der Zeit von Ende Februar bis Mitte April im Krankenhaus aufgenommen und behandelt wurden. Ergebnis: Ein Fünftel dieser Erkrankten ist gestorben. Besonders hoch war die Sterblichkeit unter denjenigen, die künstlich beatmet werden mussten, sie lag bei über 50 Prozent. Männer mussten häufiger beatmet werden als Frauen und gerade die älteren unter den Beatmeten und diejenigen mit weiteren Erkrankungen, zum Beispiel am Herz oder an den Nieren, hatten eine größere Wahrscheinlichkeit zu sterben.

Die Daten zeigen auch, dass in den Krankenhäusern relativ viele Menschen mit einem sehr schweren Verlauf behandelt wurden. Die Analyse liefert den Autoren zufolge erstmals bundesweite und repräsentative Ergebnisse. Der Untersuchung lagen Daten von rund 10.000 Patienten in 920 Kliniken zugrunde, von denen etwa 1.700 beatmet wurden.