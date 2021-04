Aber nicht alle Länder haben in Sachen Impfstoffe gegen Covid-19 die gleichen Chancen. Schätzungen zufolge haben sich die reichsten Länder der Welt die Hälfte aller Impfstoffdosen gesichert - obwohl in ihnen nur ein Fünftel der Erwachsenen wohnen.

Stellt sich also die Frage: Welche reichen Länder geben Impfstoff an ärmere Länder ab - und was halten deren Einwohnerinnen und Einwohner davon? Dazu haben Forschende in den USA eine Umfrage gemacht. Und die zeigte, dass ältere Personen seltener bereit waren, Impfdosen abzugeben - und damit eher warten wollten, bis alle Menschen in den USA, die geimpft werden wollen, das auch sind. Ähnlich sehen es Menschen, die keine Krankenversicherung haben und solche, die generell denken, dass es Menschen gibt, die anderen überlegen sind.

Aber: Die Untersuchung zeigte den Forschenden zufolge auch, dass die meisten befragten Personen dafür waren, zehn Prozent der in den USA vorhandenen Impfdosen abzugeben. Politikerinnen und Politiker sollten deshalb zuversichtlich sein, dass die Menschen es verstehen und dafür sind, dass reiche Länder Impfdosen an ärmere Länder abgeben.