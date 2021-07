Menschen mit Covid-19 können die Krankheit auch an ihre Haustiere übertragen.

Wie das passiert, haben Forschende aus Kanada jetzt genauer untersucht. Sie kommen zu dem Ergebnis: Katzen sind wohl eher betroffen als Hunde. Das könnte an der Biologie der Katzen liegen, bei ihnen kann das Virus besser andocken als bei Hunden. Und: Katzen haben ein besonders hohes Risiko, sich zu infizieren, wenn sie mit ihrem Besitzer oder ihrer Besitzerin in einem Bett schlafen. Die Forschenden vermuten, dass liegt auch daran, dass Katzen häufig in der Nähe des Kopfes und damit der Atemwege schlafen.

Die Studie wurde vorveröffentlicht: Sie soll übernächste Woche auf einem Kongress für Infektionskrankheiten vorgestellt werden. Die Forschenden haben Katzen und Hunde aus fast 80 Haushalten untersucht, in denen es Corona-Infektionen gab. Etwa zwei Drittel der untersuchten Katzen hatten Antikörper im Blut und knapp die Hälfte der Hunde. Fast alle Tiere hatten nur milde Symptome.