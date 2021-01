Offenbar wirkt es nicht besonders gut. Forschende des Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie in Göttingen und der Uni Würzburg haben dafür jetzt eine Erklärung präsentiert.



Eigentlich soll Remdesivir die Vermehrung des Coronavirus behindern. Der Trick: Der Remdesivir-Wirkstoff ähnelt dem Erbgut der Viren und wird während sich die Viren vermehren, mit in dessen Erbgut eingebaut. Weil so der Bauplan durcheinanderkommt, entstehen keine funktionstüchtigen neuen Viren. Leider funktioniert das laut den Forschenden nur kurzfristig. Denn das Coronavirus erkennt diesen Fehler relativ schnell und schneidet die falschen Bausteine einfach raus. So kann es sich nach einer kurzen Verzögerung wieder ungehemmt vermehren.

Die Erkenntnisse der Forschenden könnten jetzt helfen, wirksamere Medikamente gegen das Coronavirus zu entwickeln.