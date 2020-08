Ein italienisches Forschungsteam hat diese Annahme jetzt bestätigt. Für die Studie wurden über 800 Hunde und Katzen in Norditalien untersucht. Die Tiere lebten in Haushalten, in denen jemand an Covid-19 erkrankt war oder in besonders stark vom Coronavirus betroffenen Gebieten. Bei über drei Prozent der Hunde und fast vier Prozent der Katzen konnten die Forschenden Antikörper gegen das Virus nachweisen. Das deutet auf eine zurückliegende Infektion hin. Die Tests auf Viren in Abstrichen aus dem Mund-, Nasen-, Rachenraum waren bei allen Tieren negativ. Die Virenausscheidung endet nach zwei Wochen.

Die Studie wurde vorab auf dem Preprint-Server BioRxiv veröffentlicht und noch nicht von anderen Forschenden begutachtet.

Laut dem Präsidenten des Friedrich-Loeffler-Instituts Greifswald bestätigen die Ergebnisse die bisherige Einschätzung des Instituts, dass Hunde oder Katzen bisher keine Rolle bei der Verbreitung des Sars-CoV-2-Virus spielen. Gesunde Menschen müssten aus derzeitiger Sicht den Kontakt zu Haustieren deshalb nicht einschränken.